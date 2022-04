Funcionários do UniFOA recebem incentivos para concluir ensino médio através do Ceja

Matéria publicada em 28 de abril de 2022, 17:02 horas

Cerca de 40 funcionários da FOA/UniFOA que ainda não concluíram o ensino médio foram convidados a participar de uma apresentação do Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) no Auditório William Monachesi, no campus Três Poços, para conhecer a proposta de parceria entre o Centro Universitário e a Escola CEJA Paulo Freire, de Volta Redonda.

A proposta, voltada exclusivamente para funcionários da FOA/UniFOA que ainda não concluíram o ensino médio, mas têm interesse, o projeto “Agora chegou a minha vez” tem o objetivo de incentivar o quadro de funcionários com este perfil a ampliar sua formação.

“Eu já nutria essa ideia há anos, mas ainda não havia tido a oportunidade. Me incomodava e incomoda sermos uma grande instituição de ensino e ainda termos em nossos quadros de funcionários pessoas que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos. Temos uma força gigantesca de professores, então eu convoquei o Professor Luciano Azedias (Pró-Reitor Acadêmico) e apresentei a ele a ideia, que a desenvolveu. Queremos nossos funcionários concluindo o ensino médio e quem sabe, até uma faculdade?!”, salientou o Presidente da FOA, Eduardo Prado.

Oportunidade



Essa oportunidade de retomar os estudos vem por meio de uma parceria entre FOA/UniFOA e o Centro de Educação de Jovens e Adultos (CEJA) Paulo Freire, do bairro Conforto, em Volta Redonda.

“Voltar a estudar melhora a capacidade intelectual e gera grande satisfação pessoal. E o funcionário ainda passa a ter possibilidade de uma promoção dentro da Instituição”, explicou o Pró-Reitor Acadêmico Luciano Azedias.

Segundo ele, já havia um trabalho sendo realizado pela Pró-Reitoria Acadêmica em parceria com o setor de Marketing e Tecnologia da Informação do UniFOA, que são as vídeo aulas, que as escolas CEJA não possuíam e que colaboram muito no processo de aprendizagem. Já são cerca de 180 vídeos. O material está disponível no link e com conteúdo direcionado à educação de jovens e adultos.

Facilidade



As videoaulas se juntam aos outros recursos educacionais e tutoriais, além da disponibilização do horário de trabalho para os funcionários estudarem e tirarem suas dúvidas. Serão duas horas semanais, em horário de trabalho, para que o funcionário não tenha necessidade de se deslocar.

Além das aulas, também haverá a disponibilização do Laboratório de Informática aos funcionários inscritos e matriculados no CEJA. A aluna Emily Dalboni, do 8º período de Direito, será a tutora da turma e não esconde a alegria de fazer parte deste momento de vida dos futuros alunos.

“Esse é um projeto muito importante pra eles e, claro, pra mim também pois faremos uma troca muito positiva. Com certeza vou levar um pouco de cada um na minha vida, e eles, um pouco de mim”.

Acompanhada pelo auxiliar administrativo e aluno do 4º período de Educação Física no Campus Olezio Galotti, Yan Bento, a Diretora-adjunta Kelly Pontes, da Escola CEJA Paulo Freire, localizada no bairro Conforto, falou sobre o sentimento dessa parceria.

“Nossa visão para este projeto é de resgate da esperança. Estamos muito felizes em ver esse compromisso da FOA/UniFOA com a educação básica e na formação de seus funcionários”.