Gabarito da prova do Cederj pode ser conferido no site Selecon

Matéria publicada em 9 de novembro de 2020, 09:30 horas

Rio e Sul Fluminense – O gabarito das provas do vestibular 2020 do Consórcio Cederj já estão disponibilizados no site do Selecon. O prazo para recurso é esta segunda, 9 de novembro, pelo site do Instituto Selecon. Em meio a uma série de restrições, necessárias diante da pandemia do Covid-19, os exames fora realizados, segundo a entidade, sem problemas. Organizadores afirmam ainda não ter havido nenhum incidente nos 33 municípios do Estado em que os exames foram aplicados.

“Felizmente, tudo correu dentro do esperado e não tivemos registro de problemas. As medidas de segurança foram tomadas e respeitadas por todos. Agora é preciso atenção ao calendário”, disse o sócio fundador e diretor de concursos e processos seletivos do Instituto Selecon, Marcus São Thiago.

O resultado das provas objetivas está previsto para 22 de novembro e o da Redação para 2 de dezembro. O resultado final para o dia 7 de dezembro. Eles serão divulgados nos polos regionais da Fundação CECIERJ/UAB, para onde os candidatos se inscreveram e na página do Instituto Selecon (www.selecon.org.br) ou através do link na página da Cecierj (www.cecierj.edu.br).

O vestibular visa preencher 7.874 vagas. O Consórcio Cederj reúne as universidades públicas Cefet-RJ, Uenf, Uerj, UFF, UFRJ, UFRRJ e UniRio no modelo semi-presencial.