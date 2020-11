GAPC inicia mais uma campanha ‘Novembro Azul’ de prevenção ao câncer masculino

Matéria publicada em 7 de novembro de 2020, 12:23 horas

Volta Redonda- Novembro chegou e o GAPC (Grupo de Apoio a pessoas com Câncer de Volta Redonda) está iniciando mais um ano em campanha de prevenção ao câncer masculino.

Segundo informações do GAPC, no Brasil, estimam-se 65.840 casos novos de câncer de próstata para cada ano do triênio 2020-2022. Esse valor corresponde a um risco estimado de 62,95 casos novos a cada 100 mil homens. Sem considerar os tumores de pele não melanoma, o câncer de próstata ocupa a primeira posição no país em todas as Regiões brasileiras.

Já os fatores de risco são, idade, hereditariedade, obesidade e sedentarismo.

De acordo com o INCA(Instituto Nacional de Câncer), o câncer de próstata tem sua evolução em fase inicial silenciosa, por isso é importante que homens a partir dos 50 anos procurem seu médico e façam seus exames preventivos, afinal o câncer de próstata pode evoluir para outros órgãos podendo levar este homem à morte.

Segundo o INCA, a detecção precoce é uma estratégia para encontrar o tumor em fase inicial e assim, possibilitar melhor chance de tratamento. As chances de cura pra o câncer de próstata se detectado em fase inicial pode ser de até 90%.

O Instituto ressalta que se deve investigar por meio de exames clínicos, no caso do câncer de próstata os exames são o toque retal e o exame de PSA.

Já o GAPC alerta que se deve observar sinais e sintomas como: Dificuldade para urinar, diminuição do jato da urina, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou noite e sangue na urina. E entre as formas de evitar e prevenir o câncer de próstata, o GAPC recomenda se evitar o consumo de cigarros e álcool, fazer exercícios físicos, cuidar especialmente da dieta alimentar, pois carne vermelha e alimentos processados podem ser prejudiciais à próstata. “Atividades sexuais saudáveis também podem contribuir para uma próstata ativa e um funcionamento saudável – recomenda o GAPC.

Grupo atua há 16 anos na região

O GAPC – Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer de Volta Redonda, há 16 anos vem chamando a atenção da população quanto a importância da prevenção e o diagnóstico precoce para um tratamento eficiente. O GAPC dá aos pacientes da região Sul Fluminense apoio durante o período de tratamento amenizando o sofrimento que este período pode causar, o GAPC oferece aos seus assistidos apoio psicológico, jurídico, nutricional, fisioterapêutico, social, dentre outros, como entrega de medicamentos, fraldas geriátricas, suplemento alimentar….

E mesmo em tempos de pandemia o GAPC não parou e continua levando aos seus assistidos todo apoio necessário. O GAPC sobrevive unicamente de doações e precisa da ajuda e colaboração da população para continuar com os atendimentos, faça parte dessa corrente do bem, ajude um paciente com câncer, doe para o GAPC.

O aposentado Hamilton, de 67 anos é um dos assistidos pelas ações do GAPC, e afirma sobre a importância da prevenção.

– Neste mês de novembro, mês de prevenção ao câncer de próstata todos devem fazer a sua prevenção procurando um urologista ou um oncologista, não deixem passar, pois pode ser muito perigoso. Eu já tive câncer de próstata, fiz cirurgia e consegui me curar graças a Deus, mas, continuo me tratando com todo apoio do grupo GAPC, onde fui muito bem recebido. E a todos que tenham diagnóstico de câncer recomendo que procurem o GAPC. Eu agradeço ao grupo por tudo que fizeram por mim. Portanto homens, cuidem-se porque o câncer pode matar – alertou.

O Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer está localizado na Rua Manoel dos Santos Gonçalves, 130, Jardim Amália 1, Volta Redonda.

Telefones para contato: (24)3343-2014 ou (24) 99811-8218