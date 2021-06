Governo Municipal supera os desafios e segue com novos projetos em VR

Matéria publicada em 30 de junho de 2021, 10:51 horas

Volta Redonda- Desde o início da sua gestão, o Governo Municipal tem enfrentado diversos desafios e vem superando problemas em sua busca para reconstruir a cidade.

Nos seus primeiros seis meses de governo, a nova administração enfrentou e venceu diversos desafios. Efetuou o pagamento de salários atrasados e o 13º de todos os funcionários de carreira e aposentados do município; mais de R$ 80 milhões.

O novo governo também reverteu os empregos perdidos no último ano e agora o saldo é positivo (471) e com tendência de ampliação dos postos de trabalho, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

O social também está sendo resgatado com a reabertura de 22 CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) que haviam sido fechados, atendendo cerca de 40 mil pessoas.

‘Reconstruindo VR’

No setor de Infraestrutura, a prefeitura criou o projeto “Reconstruindo VR” que já passou por mais de 84 bairros da cidade com ações de limpeza e manutenção. Outros 25 bairros serão atendidos. Uma obra de revitalização da Rua 33, na Vila Santa Cecília, também está prevista para ter início este ano. O serviço contemplará calçadas, incluindo uma nova infraestrutura cicloviária e de transporte coletivo. O projeto tem foco na mobilidade em uma via de grande circulação e que conta com importante centro comercial.

O Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban-VR) também tem se destacado e retomou obras importantes como a construção de muros de contenção e intervenções para melhorar o acesso de moradores em bairros. Além disso, dois grandes projetos de asfaltamento estão para sair do papel, trazendo maior conforto e segurança a pedestres e motoristas de Volta Redonda.

Mobilidade urbana

Um investimento de R$ 90 milhões, conquistado junto ao Governo do Estado, vai permitir a realização da maior obra de mobilidade da história de Volta Redonda, com a construção de um viaduto, ponte, ciclovia, calçadas com acessibilidade, além da geração de novos empregos. A expansão do Sider Shopping, autorizada pela Prefeitura e Câmara Municipal, também vai gerar 200 novos postos de trabalho durante as obras e mais 300 após a ampliação.

Ampliação da vacinação

Enquanto isso, o município continua a batalha contra a Covid-19, sendo o segundo do estado com mais doses aplicadas proporcionalmente. Já são quase 150 mil doses. Outro reforço no combate ao novo coronavírus foi a parceria para a contratação de médicos firmada com a UniFOA, além da criação de 30 novos leitos para o tratamento da doença na área anexo do Hospital Munir Rafful, o Hospital do Retiro. Eles já estão prontos e começarão a receber pacientes em breve.

A Secretaria Municipal de Saúde prepara um mutirão para zerar a fila de espera por cirurgias de catarata, que haviam sido interrompidas há mais de dois anos na rede pública municipal. A previsão é que as operações comecem efetivamente a partir do dia 6 de julho.

Ruas mais iluminadas e seguras

Na segurança, o Poder Público também não tem medido esforços para garantir melhorias. Em maio teve início a instalação de lâmpadas de LED nos centros comerciais, com expansão para os demais bairros em breve. O monitoramento com câmeras em vias públicas voltará com força total, com a compra de 581 equipamentos de alta definição, sendo que 41 deles farão a leitura de placas veiculares, com intuito de colaborar com a segurança pública, não sendo responsável por infrações de trânsito.

Volta Redonda se prepara para ingressar no Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), da PM, que garantirá um reforço no policiamento nas ruas. A Polícia Militar e Guarda Municipal atuarão juntas no combate a criminalidade.

O ingresso no Proeis viabilizará a realização de outro programa em Volta Redonda: o “Bairro Seguro”, que atualmente é realizado pela Polícia Militar apenas na capital. A previsão é que além do Proeis, mais 30 policiais venham reforçar o policiamento em Volta Redonda, graças a uma solicitação do prefeito Antonio Francisco Neto junto ao secretário estadual da PM, coronel Rogério Figueiredo de Lacerda, e o governador Cláudio Castro.