Grávida de 7 meses é presa acusada de triplo homicídio em Barra do Piraí

Matéria publicada em 19 de outubro de 2022, 10:31 horas

Agentes da 88ª DP (Barra do Piraí), em ação integrada com policiais militares e guardas municipais, prenderam, nesta terça-feira (18/10), uma mulher, de 33 anos, por homicídio triplamente qualificado. A captura aconteceu no bairro Areal, naquela cidade, após cruzamento de informações de inteligência e monitoramento. A detida está grávida de sete meses.

Segundo os policiais, o crime ocorreu em outubro de 2021 e, desde então, a acusada passou a se esconder em uma comunidade no Rio de Janeiro. Ela possui anotações criminais por crimes de ameaça, lesão corporal, injúria, furto e porte de drogas.