Guarda Civil Municipal de Porto Real comemora 20 anos

Matéria publicada em 20 de maio de 2022, 19:28 horas

Porto Real- Com um belíssimo evento na manhã desta sexta, 20, a Guarda Civil Municipal de Porto Real, GCM, comemorou 20 anos. O encontro aconteceu nas dependências do Horto e na abertura da comemoração, o maestro Flávio Silva Celso regeu a Banda Musical da Secretaria Municipal de Assistência Social, tocando os Hinos Nacional e de Porto Real.

O Comandante da Guarda, Douglas de Souza, abriu os trabalhos agradecendo as presenças do Secretário de Ordem Pública, Jorge Porto, dos Comandantes das Guardas de Quatis, Sandro; de Barra Mansa, Valente e de Resende, Carvalho; do Sub Tenente Ramos, da 3ª Companhia; do representante da Polícia Civil, inspetor Alessandro; dos Secretários Municipais, dos vereadores Juan Pablo e Cláudio Guimarães, do Prefeito Alexandre Serfiotis e dos demais presentes. Douglas agradeceu o empenho de todos, entregou uma lembrança da Guarda para representantes da corporação e destacou que vem recebendo muitos elogios pelo trabalho prestado. “Esses elogios não são para o comandante, são para vocês que se dedicam e se empenham no serviço que prestam à população” – destacou o Comandante e frisou que uma vez lhe disseram que não basta haver um comando, é preciso ter uma boa equipe que queira se aplicar no trabalho. “Confio na competência e na força de vontade de cada um de vocês. Parabéns a todos, inclusive ao pessoal da Defesa Civil, porteiros e vigias que atuam também na segurança pública!” – concluiu Douglas.

O vereador Juan Pablo parabenizou a Guarda pelo aniversário e disse ser um privilégio participar de um evento tão importante para a segurança pública. “O Legislativo está à disposição para contribuir com a segurança na nossa cidade” – Salientou. O Secretário de Ordem Pública, Jorge Porto, visivelmente emocionado, parabenizou a Guarda, lembrou que há 18 anos faz parte da corporação, destacou que o ex-prefeito Jorge Serfiotis fez muito pela Guarda quando sempre esteve disposto a ouvir as demandas e melhorar cada vez mais as condições de trabalho. “A motivação da Guarda foi restaurada e o esforço de cada um é reconhecido e valorizado, parabéns a todos. O ex-prefeito Jorge foi um grande motivador do trabalho e agora vemos na atual administração o mesmo propósito de motivar e valorizar a Guarda Civil Municipal” – destacou o Secretário.

O Prefeito Alexandre Serfiotis destacou os trabalhos de diversas secretarias, frisou que a união é o que vem fazendo a diferença em grandes conquistas para a população. Parabenizou a Guarda pelo trabalho que vem sendo realizado, destacando que é gratificante ver a união da corporação. “É uma segunda casa, é uma segunda família, porque grande parte do tempo a corporação está junta em ações diversas” – enfatizou o Prefeito, agradecendo a cada um pelo esforço e dedicação. Ele lembrou que o Centro de Operações, Tecnologia e Segurança está em funcionamento, e em breve será inaugurado oficialmente. Falou sobre convênios com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Federal.

O prefeito também destacou o trabalho conjunto com as polícias Civil e Militar. Para fechar com chave de ouro a comemoração o Secretário de Ordem Pública e o Prefeito assinaram termo de participação de Porto Real no Habite Seguro, que oferece crédito imobiliário a todos que atuam na segurança pública, incluindo a Guarda Municipal. “Valorizar os servidores públicos é fundamental, pois motiva e envolve todos na engrenagem que movimenta o município” – Disse o Prefeito e concluiu como uma forma de descontração dizendo: “Não podemos esquecer dos mascotinhos da Guarda: Safira, Chorão e Suzi, os gatinhos que acompanham o dia a dia do trabalho dos Guardas no saguão da Prefeitura.