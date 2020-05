Guarda Municipal de Barra Mansa vai intensificar barreiras nas entradas da cidade

Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 12:32 horas

Barra Mansa – A Guarda Municipal vai retornar com o serviço de fiscalização e controle nas entradas do município, a partir das 13 horas, desta sexta-feira, 29. O objetivo da iniciativa é de conter o acesso à cidade, reduzindo as chances de proliferação do novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com o comandante da Guarda Municipal de Barra Mansa, Joel Valcir, 28 agentes da corporação serão divididos nas sete entradas de acesso a cidade. “Continuaremos com as mesmas restrições, mantendo as equipes durante o horário de funcionamento do comércio”, explicou.

O comandante ainda especificou. “Pessoas que moram em outra cidade, mas trabalham em Barra Mansa, terão que comprovar através de alguma declaração. Assim como os moradores do município com veículos emplacados por outra cidade, deverão apresentar comprovante de residência”, completou.