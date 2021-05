Gustavo Tutuca anuncia início de obras nas estradas de Barra do Piraí

Matéria publicada em 21 de maio de 2021, 18:05 horas

Barra do Piraí – O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, anunciou nas suas redes sociais o início das obras na RJ-137, que liga o distrito de Ipiabas ao município de Barra do Piraí, e a estrada que liga o distrito de Vargem Alegre ao centro da cidade.

O anúncio foi feito na prefeitura de Barra do Piraí e contou com a presença do prefeito Mario Esteves e do secretário de Estado das Cidades, Uruan de Andrade.

– Estas obras são reivindicações dos moradores e dos usuários das estradas há muito tempo. O início destas obras foi um trabalho de muitas mãos, somando a atuação do prefeito Mario Esteves com a nossa, junto ao Governo do Estado. Tenho certeza de que esta melhoria vai possibilitar mais segurança para os moradores e ajudar no fomento ao turismo – destacou Tutuca.

As obras fazem parte do convênio assinado pelo município com o Governo do Estado e terão início no dia 31 deste mês.