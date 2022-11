Gustavo Tutuca será um dos palestrantes na Rio Innovation Week

Matéria publicada em 8 de novembro de 2022, 11:04 horas

Evento acontece nesta terça-feira, 8, no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro – O deputado Estadual Gustavo Tutuca será um dos palestrantes, nesta terça-feira (8/11), na Rio Innovation Week, maior evento de Tecnologia e Inovação da América Latina. Ele participará do painel “Tendências do 5G e novas perspectivas para o mercado de turismo”, às 17h15.

O evento acontece no Pier Mauá, no Rio de Janeiro, até sexta-feira, dia 11 de novembro, e vai reunir cerca de 700 palestrantes, 200 empresas expositoras e 2.000 startups para debater sobre o futuro de diferentes segmentos que movimentam a economia.

Entre os palestrantes do evento estão nomes famosos de diversas áreas, como o empresário e vocalista da banda de rock Iron Maiden Bruce Dickinson; o fundador da Cufa Celso Athayde; o presidente e editor da publicação Forbes Steve Forbes; o publicitário Nizan Guanaes; o cineasta Spike Lee; o empreendedor do Vale do Silício Steve Blank; e a empresária e influenciadora digital Bianca “Boca Rosa”, entre outros.