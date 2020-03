Hemonúcleo de Barra Mansa lança campanha em homenagem a mulher

Matéria publicada em 10 de março de 2020, 16:58 horas

Voluntárias que doarem sangue vão receber de presente livros, incentivando a leitura

Barra Mansa- Uma campanha em homenagem a mulher está sendo promovida pelo Hemonúcleo de Barra Mansa, as mulheres que doarem sangue até esta sexta-feira (13) vão receber de presente livros de poesias, contos ou romance, aproveitando a oportunidade para também gerar um incentivo à leitura. O horário de funcionamento do hemonúcleo é de 7h às 11h para a coleta de sangue e de 12h às 17h para o resultado da doação.

Para realizar a sua contribuição, é necessário se atentar às condições básicas: Portar documento oficial de identidade com foto, estar bem de saúde, ter mais de 16 anos, ter menos de 68 anos, evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação, pesar mais de 50 quilos, não ter tido contato sexual com pessoas que tenham situação de risco para AIDS ou IST (Infecções Sexualmente Transmissíveis) e não ser usuário de drogas. Já as lactantes podem doar, contanto que o leite não seja o único alimento a ser ingerido pelo bebê.

Serviço

O Hemonúcleo de Barra Mansa fica localizado na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, Centro.