Hemonúcleo de BM precisa de doações dos tipos B- e AB- - Diário do Vale

Barra Mansa – Com as festividades e comemorações do início do ano, o número de acidentes aumenta consideravelmente pelo o país. A situação não é diferente em Barra Mansa. Por essa razão, aumenta a demanda por sangue no hemonúcleo da cidade. A unidade divulgou a situação do estoque sanguíneo, informando que os tipos B- e AB- estão em estado crítico. O armazenamento dos demais é adequado no momento.

A bióloga coordenadora do Hemonúcleo, Thaís Gonçalves Silva, explicou que o ideal é manter um estoque que dê para suprir a demanda média de 20 dias. “Além dos acidentes, que aumentam nesta época do ano, o Hemonúcleo de Barra Mansa abastece a Santa Casa de Misericórdia da cidade e outros municípios. Apesar de ser o momento em que mais precisamos, estamos no mês de menor doação, pois muitas pessoas tiram férias e viajam”, explicou Thaís.

Quem quiser contribuir e salvar até quatro vidas com uma única bolsa de sangue, pode comparecer ao hemonúcleo das 7h às 11h, de segunda a sexta-feira. A unidade fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro. Quem for doar pode estacionar no pátio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – Rua Oscar da Silva Marins, n° 155, no Centro.

Para doar é necessário ter entre 16 e 69 anos. Para o idoso, a primeira doação deve ser feita até 59 anos, 11 meses e 29 dias. Menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis. Deve estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Caso tenha feito tatuagem, a pessoa deve aguardar seis meses após a realização da mesma.