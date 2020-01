Homem devolve mochila perdida em Volta Redonda

Matéria publicada em 31 de janeiro de 2020, 19:58 horas

Volta Redonda- Vanessa Peixoto encontrou a mochila da filha no início da noite desta sexta-feira (31) após fazer um um apelo na imprensa e nas redes sociais durante a semana. Dentro da mochila estava a capinha de proteção de água do implante coclear da filha dela, de 04 anos. Objeto importante para a criança.

A mochila foi encontrada por um homem que a devolveu com todos os objetos dentro, inclusive com a carteirinha do plano de saúde e a identidade da criança. A mãe agradeceu a todos que ajudaram na divulgação, assim como o homem que encontrou a mochila.

Ele ficou sabendo da procura através da imprensa local e entrou em contato com a madrinha da criança Nathany Almeida, que recebeu a mochila e entregou para Vanessa. A mochila havia sido perdida na quarta-feira (29), na Rua Gioto, no bairro Retiro, em Volta Redonda.