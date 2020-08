Homem é assassinado a tiros em Barra do Piraí

Matéria publicada em 16 de agosto de 2020, 11:39 horas

Barra do Piraí – Um homem, de 28 anos, foi assasinado nas primeiras horas deste domingo, em Barra do Piraí, no bairro Caixa d’água. O corpo tinha marcas de tiros.

Os PMs foram ao bairro checar denúncias sobre disparos de arma de fogo. Ao chegarem na Rua Antônio Félix Pinheiro, encontraram a vítima caída no chão, ainda com vida. Apesar do SAMU ter chegado ao local, o homem não resistiu aos ferimentos.