Homem é flagrado com carro roubado por agentes da PRF

Matéria publicada em 14 de novembro de 2021, 08:25 horas

Itatiaia – Um homem, que conduzia um Fiat Toro Freedom AT, foi abordado, nesse sábado, dia 13, por policiais rodoviários federais, na Via Dutra, KM 319, em Itatiaia. O veículo foi inspecionado pelos agentes, que encontraram indícios de adulteração, com suspeita de ter sido clonado.

A suposição foi contatada após os policiais descobrirem que o carro original, da mesma marca e modelo, foi roubado no dia 19 de janeiro deste ano, na cidade do Rio de Janeiro.

O motorista foi preso por suspeita de receptação e levado para a Delegacia de Itatiaia. Ele disse que receberia R$ R$ 2 mil, para conduzir o veículo de Copacabana, no Rio, até São Paulo. Os agentes da PRF disseram o veículo está avaliado em R$ 100.611, 00.