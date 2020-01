Homem é flagrado praticando crime ambiental em Paraty

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2020, 18:36 horas

Paraty- Policiais militares detiveram neste fim de semana, um homem suspeito de praticar crime ambiental em Paraty. Ele foi localizado após os agentes receberem denúncia do Linha Verde (0300 253 1177).

Os PMs estiveram no bairro de São Roque, onde identificaram uma área degradada de 200 metros quadrados, no entorno do Parque Nacional da Bocaina. No local, foi verificada a existência de uma retroescavadeira em pleno funcionamento.

O operador da máquina e dono do terreno informou que limpava o canal, quando os policiais entraram no terreno de sua residência. Segundo os PMs, o suspeito não tinha licença ambiental para executar o serviço.

Os policiais informaram que ele estaria infringindo o artigo 60 da lei de crimes ambientais e por esse motivo, procederam à 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada.

Vale reforçar que em toda a região Sul Fluminense, a população pode denunciar crimes ambientais através do Linha Verde, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, onde é possível enviar fotos e vídeos, sempre com a garantia do anonimato.