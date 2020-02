Homem é morto com tiro no peito em Barra do Piraí

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2020, 12:02 horas

Barra do Piraí – Agentes do Serviço de Inteligência (P2), do 10º Batalhão da PM, identificaram apenas como Júlio César o homem assassinado na manhã desta quarta-feira (12), em Barra do Piraí. Segundo os PMs, a vítima, que aparentava ter cerca de 40 anos, foi morta com um tiro no peito, no bairro Belvedere.

O homicídio foi registrado na 88º DP (Barra do Piraí), que será responsável pelas investigações do crime.