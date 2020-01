Homem é preso com espingarda calibre 12 no Vale Verde

Matéria publicada em 5 de janeiro de 2020, 18:35 horas

Volta Redonda – Um homem de 30 anos foi preso neste domingo, no bairro Vale Verde, em Volta Redonda, com farta quantidade de cocaína e uma espingarda calibre 12. A ação ocorreu na Rua PG, onde um grupo de pessoas traficava drogas à luz do dia.

A Polícia Militar foi acionada e após um período de observação montou um cerco no local. Os PMs conseguiram prender o suspeito, que estava com 118 sacolés de cocaína e munições para a espingarda. Além disso, o homem detido teve o celular apreendido.