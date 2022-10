Homem é preso por embriaguez após capotar veículo

Matéria publicada em 18 de outubro de 2022, 11:33 horas

Porto Real – Um homem, dirigindo um Renault/Logan foi preso na madrugada desta terça-feira (18) por embriaguez após perder o controle e capotar seu veículo. O acidente aconteceu no km 302 da Dutra, em Porto Real. Ele era o único ocupante do carro e saiu ileso. Foi feito o teste do etilômetro, quando constataram a embriaguez ao volante.

O indivíduo foi preso e conduzido à 100ª DP – Porto Real. O veículo foi removido para o pátio.