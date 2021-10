Homem é preso suspeito de agredir a companheira

Matéria publicada em 16 de outubro de 2021, 09:23 horas

Volta Redonda – Policiais militares prenderam, neste sábado, dia 16, um homem suspeito de agredir a companheira, de 41 anos. O crime foi praticado no imóvel do casal, na Rua Angélica, no bairro Água Limpa, em Volta Redonda.

Segundo a denúncia, o homem teria chegado embriagado em casa, provocando discussão entre o casal. Ainda de acordo com a versão da vítima, o suspeito torceu o braço dela e a jogou em cima da cama. O homem também teria dado soco no olho da companheira.

O suspeito alegou que, com o intuito de não ser agredido pela mulher, ele a jogou em cima da cama. O casal foi levado para a Delegacia de Volta Redonda.