Homem esfaqueia primo por garrafa de cachaça durante festa em Barra Mansa

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2020, 11:38 horas

Barra Mansa – Um homem foi preso, na noite de domingo (9), suspeito de tentativa de homicídio, em Barra Mansa. Segundo policiais militares, o detido deu quatro facadas no abdômen do primo dele, após uma discussão por causa de uma garrafa de cachaça. O crime foi durante uma festa, na Rua Francisco Olívia, no bairro Santa Clara.

A vítima foi socorrida na Santa Casa de Barra Mansa, onde foi submetida a uma cirurgia. Por causa disso, ainda não teve condições de prestar depoimento aos PMs.

O suspeito também ficou ferido, por causa da briga. Após ser medicado no mesmo hospital, o homem foi levado para a 90ª DP (Barra Mansa), onde ficou preso após ser indiciado por tentativa de homicídio.