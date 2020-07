Homem fica ferido durante tentativa de assalto em Volta Redonda

Matéria publicada em 15 de julho de 2020, 08:41 horas

Volta Redonda – Um homem foi ferido a faca, no final da madrugada desta quarta-feira (15), durante uma tentativa de assalto no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. A vítima, não identificada, estava em casa com o irmão quando foi surpreendida por dois homens portando facas, ao abrir o portão da residência.

Ao perceber que se tratava de um assalto, um dos moradores entrou em luta corporal com um dos suspeitos, sendo ferido no olho e em uma das mãos. Os suspeitos fugiram levando apenas o celular do irmão da vítima, encaminhada ao Hospital São João Batista (HSJB) para receber atendimento médico. O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda). A faca foi apreendida. A polícia investiga possíveis suspeitos.