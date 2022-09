Homem morre atropelada na Via Dutra em Piraí

Matéria publicada em 6 de setembro de 2022, 09:01 horas

Piraí – Um homem, de 53 anos, morreu no final da noite de segunda-feira, dia 5, após ser atropelado na Via Dutra, Km 237, em Piraí. Ele atravessou a pista e pulou a mureta central quando foi colhido pelo veículo Gol, com placas de Barueri (SP).

Policiais rodoviários federais disseram que o motorista do Gol e seus ocupantes permaneceram no local do atropelamento, e que eles nada sofreram. A vítima foi levada para o Hospital São João Batista, mas não resistiu aos ferimentos.