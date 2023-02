Homem resgatado teve atrito com suposto chefe do tráfico - Diário do Vale

Homem resgatado teve atrito com suposto chefe do tráfico

Matéria publicada em 19 de fevereiro de 2023, 20:28 horas

Volta Redonda – O homem que foi sequestrado por supostos integrantes do tráfico no Complexo Vila Brasília havia se envolvido em um atrito, na véspera de ser sequestrado, com um suspeito de chefiar a venda ilegal de drogas no bairro Coqueiro.

O suposto traficante, junto com dois outros suspeitos, teria levado a vítima para um “escadão”, onde passaram a agredi-lo, demonstrando intenção de matá-lo depois.

Os policiais, que fizeram diligências em todos os bairros do Complexo, encontraram a vítima dentro de um carro de aplicativo, junto com uma testemunha.

Ele foi conduzido ao Hospital São João Batista, onde foi atendido e depois liberado. Os três suspeitos foram indiciados por crime de tortura.