Hospital Regional tem 75% dos leitos de UTI ocupados com casos da Covid-19

27 de abril de 2020

Volta Redonda – A Secretaria de Estado de Saúde divulgou, na manhã desta segunda-feira (27), que o Hospital Regional Zilda Arns, localizado em Volta Redonda, tem 75% da UTI ocupada, por 80 pacientes internados com sintomas graves da Covid-19. os leitos de enfermaria estão com 74% de sua ocupação preenchida, com 149 pacientes. A maioria absoluta é de pessoas vindas de outras regiões do estado, em especial do Rio, Grande Rio e Baixada Fluminense.

A secretaria afirmou ainda que todos os outros leitos destinados para o coronavírus no estado estão ocupados e que há rotativa de vagas ocasionadas por altas, óbitos, além de reservas técnicas de leitos para pacientes já internados que possam agravar o quadro clínico, necessitando de UTIs.

Até o momento, 521 novos leitos exclusivos para tratamento de pacientes suspeitos ou confirmados da Covid foram abertos em todo o estado do Rio de Janeiro. Desse total, 256 são UTIs e 265 enfermarias. Além dessas unidades destinadas, há ainda 137 leitos para o tratamento da Covid em áreas isoladas de outras unidades estaduais. A previsão é que nos primeiros dias de maio seja inaugurado o hospital de campanha do Maracanã.

A Secretaria informa que, atualmente, a taxa de ocupação considerando toda as unidades da rede estadual é de 70% em leitos de enfermaria e 81% em leitos de UTI. Há duas semanas, as taxas eram de 41% e 63%, respectivamente. Ao todo, 2.228 pacientes estão internados na rede estadual. Desses, 285 suspeitos ou confirmados de coronavírus aguardam transferência para UTIs, que podem ser regulados para as diferentes redes, seja ela municipal, estadual ou federal.

Neste momento, 919 pacientes estão internados na capital em unidades das três esferas por suspeita ou confirmação da Covid, sendo 315 em UTI.

Unidades destinadas Covid-19 no estado

Rio de Janeiro

Instituto do Cérebro (44 UTI)

Hospital Anchieta (14 UTI e 61 enfermaria)

Hospital Universitário Pedro Ernesto (51 UTI e 48 enfermaria)

Instituto de Infectologia São Sebastião (7 UTI)

Niterói

Instituto Estadual do Tórax Ary Parreiras (10 UTI e 7 enfermaria)

Volta Redonda

Hospital Regional Zilda Arns (80 UTI e 149 enfermaria)

Vassouras

Hospital Universitário de Vassouras (50 UTI)