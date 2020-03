Hospital Regional vai ampliar leitos para atender pacientes com a Covid-19

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde terá 1.800 leitos em hospitais de campanha para enfrentar a Covid-19, sendo 520 de CTIs. Eles serão montados em estruturas na capital, Região Metropolitana e interior do estado. Além desses, já estão disponíveis 419 leitos no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda; Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel; Hospital Estadual Anchieta, no Caju; e no Instituto Estadual do Cérebro (IEC), no Centro. No total, está prevista, até o momento, a abertura de 2.279.

No Hospital Regional estão disponibilizados 180 leitos, com previsão de ampliação de mais 240 leitos. Destes, estão incluindo 120 enfermarias, 104 CTIs e 16 isolamento. Detalhe: os leitos de enfermaria poderão ser transformados em CTI, caso haja necessidade. Depois, na fase de conclusão da ampliação, serão mais 43 leitos.

– Todo o empenho do governo do estado é para que essas estruturas fiquem prontas dentro do prazo programado. Os hospitais de campanha serão fundamentais no atendimento à população no momento mais crítico da pandemia no estado – afirmou o governador Wilson Witzel.

A previsão é que todos os leitos de campanha fiquem prontos até 30 de abril. Foram abertos também 44 no Instituto Estadual do Cérebro, e 120 no Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio. Além desses, nos próximos dias, outros 75 estarão disponíveis no Hospital Anchieta, no Caju.