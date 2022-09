Hospital Unimed Volta Redonda é o primeiro da região a realizar técnica complexa de radioterapia

Matéria publicada em 8 de setembro de 2022, 16:12 horas

Terapia permite tratar diversas lesões no crânio, com mínimo comprometimento a memória e aprendizado da paciente

Volta Redonda- Foi realizada no Hospital Unimed Volta Redonda uma técnica complexa de radioterapia do crânio total que preserva o hipocampo, área do cérebro responsável pela memória e aprendizado. Essa foi a primeira vez em que o procedimento foi realizado no Sul do estado do Rio de Janeiro. Umas das principais preocupações da equipe médica era buscar uma alternativa que preservasse a capacidade cognitiva da paciente, permitindo que ela exercesse a sua profissão. Com o sucesso da terapia, a paciente, de 47 anos, continua atuando profissionalmente na advocacia.

Qualquer intervenção no cérebro sempre traz o risco de deixar alguma sequela. Devido à tecnologia, foi possível resguardar a área responsável pela memória. Ao todo, foram realizadas 10 sessões de radioterapia, e a paciente pode seguir com a sua rotina de vida, como ela própria destaca. “Mesmo durante o período em que realizei as sessões, segui trabalhando normalmente”, conta Anny Aparecida dos Santos, que possui 18 anos de carreira e lembra inclusive de trabalhar pelo celular enquanto aguardava a terapia na sala de espera. “Durante todo tratamento a memória permaneceu intacta”, comemora.

Responsável pelo procedimento, o médico radio-oncologista Diogo Valente explica que a técnica é difícil de ser utilizada, pois exige modernos equipamentos e que a paciente se encaixe em vários critérios. “Felizmente todos os critérios foram preenchidos nesse caso e o hospital possuía toda a estrutura necessária”, celebra.

A radioterapia era necessária, pois a paciente, que enfrenta um câncer de mama, apresentava lesões metastáticas no sistema nervoso central. Normalmente, em casos de lesões assim, o procedimento mais usual é a radiocirurgia. Entretanto, explica o radio-oncologista, como a paciente apresentava muitas lesões, essa alternativa precisou ser descartada. “Quando o oncologista relatou o caso e perguntou sobre a possibilidade de fazer uma nova radiocirurgia no lugar que ela tem a lesão, observei que, pelo contexto clínico, não valeria a pena fazer, mas que conseguiríamos oferecer a radioterapia de crânio total”, relembra.

Ela também ressalta o fato de ter passado por um procedimento tão delicado em um hospital de Volta Redonda. Ela relembra que no passado precisou ir até o Rio de Janeiro para realizar outros tratamentos contra o câncer. “Graças a Deus temos esse tratamento aqui na região, porque a última radioterapia que fiz foi no Rio, quando precisei aguardar por uma semana em hotel até que o procedimento fosse liberado”, relata.

Quando se refere ao atendimento do Hospital Unimed, Anny é só elogio, principalmente em relação aos setores de oncologia e radioterapia.