Matéria publicada em 11 de outubro de 2021, 16:24 horas

Volta Redonda – O Hospital Unimed Volta Redonda vai realizar projeções ao ar livre de fotografias de mulheres que venceram o câncer de mama. A iniciativa faz parte de uma série de ações em apoio à campanha mundial Outubro Rosa. As fotos selecionadas compõem a exposição “Mulheres Incríveis”, da fotógrafa Fabiola Ito, que homenageia pacientes que passaram pelo tratamento do câncer de mama e pela mastectomia. As imagens serão exibidas na fachada do prédio entre 11 e 15 de outubro, a partir das 18h30.

No dia 14, a sessão ao ar livre receberá as pacientes que foram registradas pelas lentes da Fabiola Ito e seus familiares. “Essa exposição traz uma mensagem de otimismo para quem está enfrentando a doença e ajuda no resgate da autoestima das pacientes”, avalia o vice-presidente da Unimed Volta Redonda, dr. Vitório Moscon Puntel.

Ele explica que a descoberta do câncer costuma ser um momento de incerteza e medo, por isso é fundamental também ajudar a recuperar a autoestima das pacientes. Ele cita como uma das ações a iniciativa Árvore do Cuidar, em que as próprias pacientes registram mensagens de carinho e força em uma árvore de galhos secos no setor de oncologia do hospital.

Nas palavras do vice-presidente, as ações planejadas ao longo do mês mostram que, mais do que serviços aos pacientes, o Hospital oferece uma experiência única de cuidado, baseada em respeito, gentileza e competência. É o que eles chamam de Jeito Unimed de Cuidar (JUC). “Significa que o cuidado com o paciente não se resume a medicamentos e exames, vai muito além, com um investimento em atendimento diferenciado”, afirma.

As iniciativas em prol do Outubro Rosa incluem oficina de nutrição, para promover uma troca de experiências entre as mulheres, dar dicas sobre manipulação e higienização dos alimentos, bem como ensinar o passo a passo de receitas nutritivas e suplementadas. Também estão previstas rodas de conversa com pacientes e colaboradoras, para que possam falar sobre suas experiências em lidar com a doença e uma live no Instagram da Unimed Volta Redonda, sobre prevenção e as formas de tratar o câncer de mama.

O vice-presidente da Cooperativa ainda destaca que, ao longo do mês, o Espaço Cooperado vai entrar em contato com as nossas médicas, oferecendo agendamento de mamografia. “É uma facilidade que vamos levar as nossas cooperadas, pois sabemos que muitas vezes o médico, devido ao dia a dia corrido, acaba esquecendo de agendar os próprios exames”, explica.

Câncer de mama em números

O câncer de mama é o tipo de tumor mais frequente em mulheres no mundo e no Brasil, depois do câncer de pele não-melanoma, e corresponde a 28% dos novos casos de câncer. Somente no Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), mais de 66 mil casos são diagnosticados por ano e mais de 16 mil óbitos são causados pela doença.