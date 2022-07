Hospital Unimed Volta Redonda recebe visita surpresa de super-heróis

Matéria publicada em 28 de julho de 2022, 12:39 horas

De rapel, eles desceram o prisma que corta a unidade hospitalar e visitaram os pacientes

Volta Redonda – Os super-heróis surpreenderam os pacientes do Hospital Unimed Volta Redonda, na manhã desta quarta-feira, dia 27. De rapel, eles desceram o prisma que corta a unidade hospitalar e visitaram a brinquedoteca, trazendo muita alegria, carinho e diversão para as crianças. Os heróis também percorreram os corredores do hospital, a Oncologia, unidade de internação, e o Pronto Atendimento animando todos com a visita ilustre.

“Foi lindo! É cada vez mais lindo ver as pessoas envolvidas para melhorar o quadro clínico das crianças. Parabéns a todos os envolvidos, vemos que as crianças ficam mais alegres e felizes, principalmente, o meu filho que é especial, ele não enxerga com os olhos, mas com o coração”, disse Claudia Maria, mãe do pequeno Pedro Henrique, que está internado na UTI Neonatal e Pediátrica do hospital.

A atração ocorreu pela terceira vez, com o suporte dos profissionais que realizam a limpeza em altura dos vidros do hospital, que caracterizados marcaram a manhã dos pacientes e acompanhantes. Essa visita é mais uma ação que promove o apoio à saúde emocional, buscando uma melhor recuperação dos pacientes, por meio do acolhimento, reafirmando os pilares do Jeito Unimed de Cuidar, com gentileza, respeito e competência.