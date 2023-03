Hospital Zilda Arns passa a captar órgãos para transplantes - Diário do Vale

Matéria publicada em 12 de março de 2023, 13:50 horas

Sul Fluminense – Uma mulher de 50 anos, moradora de Sapucaia, deu entrada no Hospital Regional do Médio Paraíba Zilda Arns, em Volta Redonda, em fevereiro deste ano. Esta semana foi constatada sua morte encefálica e a família – acolhida pelos profissionais da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT)- foi informada sobre a possibilidade de doação de órgãos. Os parentes compreenderam a proposta e, num gesto de solidariedade, autorizaram a captação de córneas e fígado, que posteriormente deram melhores condições de vida a quem aguarda por uma nova chance.

“Com carinho, e acima de tudo, muito respeito, a equipe explicou o diagnóstico, esclareceu dúvidas e enfatizou quanto o ato de doar pode ajudar muitas outras pessoas”, explicou o diretor do Hospital Zilda Arns, Marcus Russoni. De acordo com ele, a implantação da CIHDOTT na unidade de saúde ocorreu graças à inauguração, em 2022, de um centro cirúrgico com quatro salas com capacidade de 200 procedimentos por mês.

Referência no atendimento de média e alta complexidade no Médio Paraíba, o Zilda Arns atende a aproximadamente 1,2 milhão de pessoas, vindas de 12 cidades. Além do centro cirúrgico, a unidade também ganhou 18 leitos de enfermaria para pré e pós-operatório e mais quatro consultórios que estão atendendo à demanda do novo setor.

“O hospital também acaba de ganhar um moderno aparelho de ressonância magnética. Estamos oferecendo o exame de colangiopancreatografia para diagnóstico e avaliação para doenças que acometem as vias e canais biliares”, informou o diretor-médico do Hospital Zilda Arns, Caio Larcher.

Unidade de saúde atende a cerca de 1,2 milhão de pacientes (Foto: Divulgação)