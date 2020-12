Identificado homem que morreu ao cair em rio

– Foi identificado como Celso Nascimento Rosário, de 52 anos, o corpo do homem que caiu de uma ponte num rio, na quarta-feira (23), no bairro Japuíba, em Angra dos Reis. Testemunhas disseram que a queda foi provocada, após a vítima desiquilibrar da bicicleta que conduzia.

No entanto, o delegado Vilson de Almeida vai aguardar o resultado do laudo de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis. O exame determinará a causa da morte da vítima.