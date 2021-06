Matéria publicada em 3 de junho de 2021, 08:55 horas

Rio e Volta Redonda – Todos os presos que ingressarem no sistema penal do Estado do Rio de Janeiro agora deverão, obrigatoriamente, passar por sistema de biometria para verificação de sua identificação civil. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e o Detran-RJ inauguraram, na Central de Audiência de Custódia de Benfica, uma sala de biometria com o objetivo de impedir que novos presos ingressem no sistema sem identificação, além de possibilitar a identificação civil de todos aqueles já estão no sistema penal e ainda não foram devidamente identificados. Atualmente, cerca de três mil presos em todo o estado não possuem identificação civil.

O desembargador Marcus Basílio, 2º vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, destacou que além da Central de Benfica, a identificação também começa a ser realizada nas centrais de custódia de Volta Redonda e de Campos dos Goytacazes. O magistrado ressaltou ainda a importância e as vantagens da identificação por biometria.

“As vantagens são enormes. Impede que um preso entre no sistema penal com o nome de outra pessoa e que nós não saibamos quem é, realmente, esse preso que está lá. Além disso, nos deparamos com vários casos de pessoas que enfrentam problemas porque são paradas em alguma blitz, sendo informadas que constam mandados de prisão contra elas, pois usaram o nome delas indevidamente. Isso é muito comum, por exemplo, entre irmãos. Uma pessoa usar o nome do irmão para esconder o passado criminoso. Acreditamos que esses erros, pelo menos, poderão ser evitados.”

O desembargador disse que com esse serviço por biometria o número de presos não identificados não vai mais aumentar e, além disso, vamos buscar os cerca de três mil presos que ainda não possuem identificação civil. “Esperamos que, em um prazo muito curto, não tenhamos nenhum preso sem a devida identificação”, afirmou o magistrado.

A identificação por biometria segue a recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e observa as diretrizes do programa ‘Fazendo Justiça’ – um dos resultados do convênio firmado entre o CNJ e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

O vice-presidente do Detran-RJ, Leonardo da Silva Morais, prevê, até dezembro deste ano, a conclusão do trabalho de identificação civil de todos os presos do sistema penal do Estado.

“O sistema de identificação é bem simples e nosso pessoal já possui expertise nesse trabalho. O ingresso entra no sistema e é feita a captação da biometria para coleta da digital, e, em seguida, a assinatura dele. A partir daí, se, porventura, houver algum registro daquela digital, conseguimos, imediatamente, identificar aquela pessoa.

Atualmente recebemos, em média, 200 presos por dia. E todos vão passar pela biometria. Pretendemos, até o final do ano, concluir o trabalho com todos os presos que ainda não possuem a identificação”, disse o vice-presidente do Detran-RJ.