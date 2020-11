Incêndio em rua do Colégio Macedo Soares assusta moradores em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de novembro de 2020, 18:23 horas

Volta Redonda – Um incêndio foi registrado na tarde desta segunda-feira (30), na Rua Sessenta, no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Segundo vídeo enviado por internauta ao DIÁRIO DO VALE, mostra que chamas e fumaça foram em direção do Colégio Macedo Soares. As labaredas se destacam atrás de uma das árvores da rua, porém não é possível identificar a causa do incêndio.

Volta Redonda sofreu de uma forte chuva nesta segunda-feira e pode ter causado curto-circuito na fiação da Rua Sessenta, onde o incêndio foi registrado.

O Corpo de Bombeiros recebeu a chamada que comunicava o incêndio e uma equipe se comunicou com o colégio para entrar ao local e controlar as chamas, porém foram informados que o fogo já havia acabado. A corporação também comentou que de acordo com as informações repassadas por testemunhas, foi um galho seco de uma palmeira, que teria entrado em contato com a fiação, gerando curto-circuito e o incêndio.