Inscrições para o processo seletivo do ensino médio da Fevre estão abertas até o dia 21 deste mês

Matéria publicada em 5 de dezembro de 2020, 16:03 horas

Volta Redonda – As inscrições para o processo seletivo de ingresso ao ensino médio para turmar no período matutino de 2021 na Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) poderão ser realizadas até o dia 21 de dezembro. Segundo a prefeitura de Volta Redonda, serão disponibilizadas 70 vagas para o Colégio Getúlio Vargas; 70 vagas para o Colégio João XXIII; 35 para o Colégio José Botelho Athayde; e outras 35 para o Colégio Professora Delce Horta Delgado.

Podem participar do processo seletivo alunos que estejam em fase de conclusão ou concluído o 9º ano do ensino fundamental, mas não tenham concluído o 1º ano do ensino médio.

Formulário

O formulário de inscrição deve ser preenchido pelo aluno maior de 18 anos ou pelo responsável, no caso do aluno menor de idade. Cada candidato só pode concorrer às vagas de um único colégio. Ao preencher a ficha de inscrição, o aluno, ou seu responsável, deve indicar o colégio de sua preferência.

Prova

A prova será realizada nas Unidades da Fevre, no dia 10 de janeiro de 2021, às 09 horas, conforme informado no comprovante de inscrição. O gabarito da prova será divulgado no site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico no dia 11 de janeiro, a partir das 16 horas.

O candidato deve chegar ao local da prova com uma hora de antecedência. Ele deve portar documento de identificação com foto, comprovante de inscrição, caneta esferográfica azul ou preta transparente, lápis, borracha. Além disso, é proibida a entrada do participante no local de prova sem a máscara de proteção a Covid-19.

O link com mais informações e o edital da prova estão disponíveis através do http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico/mod/processos_seletivos/2021/ensino_medio_matutino/.