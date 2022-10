Inscrições para o ProJovem Urbano vão até a próxima segunda-feira em Volta Redonda

Matéria publicada em 26 de outubro de 2022, 09:42 horas

Podem participar jovens de 18 a 29 anos que querem concluir o Ensino Fundamental

Volta Redonda – As inscrições para o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem Urbano) de Volta Redonda estão abertas até a próxima segunda-feira, dia 31. Podem participar jovens entre 18 e 29 anos, que saibam ler e escrever e que querem concluir o Ensino Fundamental (até o 9º ano).

O ProJovem Urbano acontece em Volta Redonda por meio de parceria entre a coordenação do programa e as secretarias municipais de Educação (SME) e de Ação Comunitária (Smac), além da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

As aulas são ministradas das 18h30 às 22h no Colégio Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado. O curso tem duração de 18 meses e oferece qualificação profissional (Administração), aulas de informática e transporte. O programa também oferece cuidadora para prestar acolhimento aos filhos dos matriculados, de recém-nascido a até 8 anos de idade.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Julio Cyrne, foi aprovada a Lei Municipal 6.073/22, que propõe uma bolsa-auxílio de R$ 100 aos alunos do Projovem Urbano. “Estamos viabilizando meios administrativos para efetuarmos o pagamento”, lembrando que, para ter direito ao benefício, é necessário que o estudante tenha frequência mínima de 75% nas aulas, além de entregar os trabalhos propostos pelo curso.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas em três locais: na Secretaria Municipal de Educação (SME) – Rua Santa Helena, 22, bairro Niterói –, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h; no Colégio Delce Horta Delgado (Rua Luiz Alves Pereira, nº 76, Aterrado), de segunda a sexta-feira, das 18h às 21h30; e nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) dos bairros.

Os interessados precisam estar munidos de cópia da identidade, CPF, Certidão de Nascimento e de comprovante de residência. Também é preciso apresentar o original do Histórico Escolar e levar duas fotos 3×4.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones: (24) 3356-7000 ou (24) 99873-4492.