Itatiaia intensifica combate à dengue na próxima semana 

Matéria publicada em 1 de outubro de 2020, 09:51 horas

Itatiaia – Entre os dias 5 e 10 de outubro, Itatiaia terá mais uma etapa da campanha de combate à dengue e de demais arboviroses (quando a transmissão da doença é feita por meio de um inseto).

A ação visa reforçar a conscientização dos moradores quantos aos cuidados que devem ser adotadas no combate a propagação do mosquito transmissor da dengue, zika e chicungunya.

De acordo com último ‘Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes Aegypti’ (LIRAa) realizado no início deste ano, Itatiaia apresentou um índice de infestação de 2.1%, enquanto o tolerável é inferior a 1%.

O último levantamento divulgado pela equipe de Saúde em Vigilância Epidemiológica apontou ainda que até o mês de setembro, Itatiaia apresentou a confirmação de 32 casos de dengue das 57 análises realizadas. Em 2019, foram notificados 147 casos, sendo 53 confirmados e 94 descartados.

A equipe da vigilância ambiental em saúde irá realizar visitas domiciliares e rastrear, por meio de denúncias, regiões com possíveis focos de larvas ou até mesmo infestações do vetor, como medida preventiva.

Os agentes de saúde, devidamente equipados com a proteção para o combate à Covid-19 e identificados como profissionais da Prefeitura, farão o levantamento no município para que posteriormente possam ser realizados novos planejamentos para ações de combate e controle do mosquito.

Saiba mais

O LIRAa é uma avaliação adotada pelo Ministério da Saúde no controle e enfrentamento à dengue e identifica onde estão concentrados os focos do mosquito em cada município, além de revelar quais os principais tipos de criadouros predominantes.

De acordo com o Ministério da Saúde, algumas das principais medidas de prevenção e combate ao Aedes Aegypti são: manter caixas d’água bem fechadas, não deixar água acumulada ou parada em recipientes, colocar lixos em sacos plásticos em lixeiras fechadas e tampar ralos, piscinas ou áreas externas.