Itatiaia terá eleição suplementar para prefeito e vice em 13 de março de 2022

Matéria publicada em 6 de dezembro de 2021, 14:33 horas

Itatiaia – O Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) aprovou por unanimidade, na sessão plenária desta sexta-feira (3), a resolução que define a data de 13 de março de 2022 para a realização das eleições suplementares do prefeito e vice-prefeito do município de Itatiaia, no Sul Fluminense. As eleições suplementares se tornaram necessárias depois que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) cassou o registro de candidatura do ex-prefeito Eduardo Guedes, o Dudu, depois de considerar que ele tentava um terceiro mandato.

O TRE-RJ já havia marcado eleição suplementar em Itatiaia duas vezes: na primeira, em abril, o motivo do adiamento foi a segunda onda da Covid-19; na outra, em 12 de setembro, foi a decisão obtida pelo ex-prefeito Eduardo Guedes, que teve a maior votação em 2020, mas acabou com a candidatura indeferida pelo TSE, que considerou que ele estaria tentando um terceiro mandato.

O próprio ministro relator do processo, porém, revogou recentemente a decisão, o que possibilitou a remarcação do pleito suplementar. Os candidatos eleitos irão exercer o mandato até 31 de dezembro de 2024.

Interinos

O atual prefeito interino de Itatiaia, Silvano Rodrigues da Silva, é o segundo a comandar o município nessa condição desde o início de 2021. O primeiro, Imberê Moreira Alves, foi afastado a pedido do Ministério Público no âmbito da Operação Anpathropia, em junho.