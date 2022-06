Jari lança pré-candidatura a cadeira na Alerj

Matéria publicada em 25 de junho de 2022, 17:13 horas

Evento, na manhã deste sábado, dia 25, contou com cerca de 500 pessoas entre políticos do estado e da região e representantes da sociedade

Volta Redonda – O vereador Jari Oliveira (PSB) lançou sua pré-candidatura a deputado estadual no Clube de Bocha, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. O evento contou com a presença dos deputados federais Marcelo Freixo e Alessandro Molon; e dos deputados estaduais Waldeck Carneiro e Renan Ferreirinha. Políticos da região também compareceram para apoiar a pré-candidatura de Jari à Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro).

Jari afirmou que o evento marca a continuação do projeto, iniciado em 2012, quando foi eleito vereador pela primeira vez, em Volta Redonda. “Nesses 10 anos, estive junto da população e exerci um mandato participativo, de muita conversa e perto das pessoas”, ressaltou.

Em dezembro de 2021, Jari assumiu como deputado estadual depois de ficar como suplente nas eleições de 2018 com quase 20 mil votos. “Foram 100 dias de trabalho pela nossa cidade e a região Sul Fluminense. Votamos e conseguimos a aprovação de projetos de lei, fiscalizamos o hospital regional, o pátio de escórias da CSN e melhoramos a segurança na Rodovia do Contorno com a instalação de redutores de velocidade e sinalização”, citou Jari.

Ele afirmou no lançamento da pré-candidatura à Alerj que está se preparando para ampliar o trabalho pela população. “Com mais tempo, em quatro anos de mandato, vou conseguir mais recursos para as cidades, melhorando ainda mais a qualidade de vida da nossa gente”, falou, acrescentando que a presença de todos no evento é a prova de que está no caminho certo.

E a necessidade de mudança guiou as falas dos demais componentes da mesa de trabalho. Marcelo Freixo relatou um pouco do cenário político nacional, reforçando a importância das próximas eleições, em todas as instâncias, para a retomada da democracia. “Jari muito obrigado pela sua história, pela sua luta. Você na Alerj, como representante do Sul Fluminense, é fundamental para a implantação do novo projeto político que temos para o Brasil”, disse.

O deputado estadual Alessandro Molon, presidente estadual do PSB, comemorou por Jari ter colocado seu nome à disposição do partido como pré-candidato a deputado estadual. “Jari é o nome certo para representar a população desta região de grande importância sócioeconômica no Estado do Rio. Seu trabalho como vereador e a atuação como deputado estadual provam isso”, afirmou.

Os deputados estaduais Waldeck Carneiro e Renan Ferreirinha endossaram as palavras do colegas e reforçaram o trabalho competente e de resultados de Jari na Alerj. “Em pouco mais de 100 dias como deputado estadual, Jari acumulou vitórias e conseguiu trazer benefícios para a região Sul Fluminense”, disse Waldeck. “Essa região merece ter um representante de peso na Alerj. E esse cara é o Jari”, completou Ferreirinha.

Também estavam no lançamento da pré-candidatura de Jari à Alerj o ex-vice-prefeito de Volta Redonda, Carlos Roberto Paiva; o ex-prefeito de Pinheiral, José de Arimathea; o vereador Jorginho Fuede; o ex-vereador Raone Ferreira; o delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva; o diretor da Fecam-RJ (Federação dos Caminhoneiros do Estado), Nelson de Carvalho; além de dirigentes do PSB na região, representantes de instituições de ensino e diversos setores da sociedade.

José Rodrigues, morador do Volta Grande 3, fez questão de prestigiar o lançamento da pre-candidatura do Jari. “Jari é o único politico capa de nos representar de forma exemplar na Alerj. Um ser humano simples e um político sério”.