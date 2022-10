Jovem é morto e outro baleado em troca de tiros com PMs em Resende

Matéria publicada em 3 de outubro de 2022, 09:47 horas

Resende – Um jovem, de 20 anos, morreu, e outro homem, idade não revelada, foi baleado, após trocarem tiros com PMs, em Resende. O confronto foi no domingo, dia 2, numa área de mata, no bairro Vila Verde, em Resende. No local, um adolescente foi apreendido.

Os suspeitos tentaram fugir num veículo Onix preto, mas foram impedidos pelos agentes que revidaram os disparos. Os PMs apreenderam uma pistola, calibre 9 milímetros, dois revólveres, calibre 38, carregadores, sendo um deles de fuzil, mais de 100 munições, dois celulares, além do carro.

O homem baleado na perna foi levado para um hospital da cidade. O corpo do jovem foi levado para o Instituto Médico Legal, em Volta Redonda. O adolescente e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Resende.