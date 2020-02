Jovem é presa com quase 6 quilos de pasta de cocaína em Paraty

Matéria publicada em 26 de fevereiro de 2020, 08:37 horas

Paraty – Policiais civis da 107ª DP (Paraty), coordenados pelo delegado titular Marcelo Russo, prenderam uma jovem, de 18 anos, nessa terça-feira, 25, por suspeita de tráfico de drogas. Ela estava numa casa na Rua 21, no bairro Ilha das Cobras, onde os agentes encontraram 5,175 quilos de pasta base de cocaína, divididos em tabletes. Segundo o delegado, policiais chegaram ao local por meio de denúncia anônima.

Também foram apreendidos 36 trouxinhas de maconha, 12 pedaços de cocaína e quatro pedras de crack.

– Cada quilo de pasta base de cocaína pode ser vendido por até R$ 40 mil – explicou o delegado, acrescentando que o quilo da pasta desta droga após ser “malhado”, ou seja, misturado, pode render até cinco vezes mais, perfazendo cinco quilos de cocaína a ser vendida no mercado.

A suspeita foi levada para a delegacia da cidade, onde foi indiciada por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As penas somadas podem chegar a 25 anos de condenação. Ela ficou presa e será transferida para o sistema penitenciário do Estado do Rio, ainda, nesta quarta-feira (26).