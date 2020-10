Jovem foge da polícia e abandona filhos em casa  

Matéria publicada em 31 de outubro de 2020, 12:55 horas

Barra do Pirai – Policiais militares procuram por um jovem de 25 anos, suspeito de tráfico de drogas, que nessa sexta-feira, dia 30, conseguiu escapar do cerco policial, em Barra do Piraí. Segundo os agentes, ele consumia drogas no quintal de casa, no bairro Belvedere, quando fugiu ao avistar a aproximação da PM.

Na fuga, o jovem abandonou um filho de nove meses e outro de quatro anos. Os PMs encontraram as crianças dentro do imóvel, chorando. O bebê estava em cima de uma mesa e o fogão acesso. A mãe das crianças não estava em casa. Ela chegou após a apreensão de 100 sacolas de cocaína e 73 tiras de maconha e material para embalar droga.

O conselheiros tutelares foram chamados ao local e deixaram as crianças na responsabilidade da avó. A mãe dos menores foi levada para a 88º DP (Barra do Piraí) para prestar depoimento.