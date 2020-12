Jovem morre eletrocutado em distrito de Valença

Matéria publicada em 7 de dezembro de 2020, 15:16 horas

Valença – Marcos Leandro, de 24 anos, morreu domingo, dia 6, após ser eletrocutado na localidade conhecida como Serraria, no distrito de Santa Isabel, em Valença. Segundo testemunhas, o jovem encostou em um fio de alta tensão, que se rompeu após passagem de um caminhão pela estrada que corta o local, onde ocorreu a fatalidade.

De acordo com a Light, a rede elétrica que provocou a morte da vítima alimenta a iluminação pública e, é de responsabilidade da prefeitura de Valença. O governo municipal informou que a subprefeitura de Santa Isabel apura as causas e a responsabilidade do incidente.