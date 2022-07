Lei Geral de Proteção de Dados é tema de palestra na ACIAP-BM

Matéria publicada em 28 de julho de 2022, 08:30 horas

Evento acontece nesta quinta-feira e é voltado para empresários de todos os setores

Barra Mansa – A ACIAP-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) realiza, nesta quinta-feira, dia 28, a palestra “A LGPD Para os Negócios”. Com o objetivo de apresentar informações sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, o evento acontece às 18h30, na sede da entidade. Para falar sobre o assunto, foi convidado o advogado e consultor jurídico Gabriel Shalaguti. As inscrições podem ser feitas pelos números: (24) 3323-4861 e (24) 98129-8862 (Whatsapp).

Segundo Shalaguti, a palestra tratará sobre a evolução histórica da privacidade, conceitos básicos da lei, riscos no tratamento de dados e aplicação prática aos negócios, sendo voltada para empresários de todos os setores.

O QUE É – A LGPD estabelece diretrizes para todas as pessoas que realizam tratamento de dados pessoais em sua atividade econômica. A legislação criou obrigações relacionadas à proteção, segurança, sigilo, transparência e responsabilidades para todas as empresas que tratam dados pessoais, sejam eles de clientes ou colaboradores, independente do porte empresarial.

O consultor explica que, além da obrigação inerente do cumprimento de uma lei, a LGPD estabelece penalidades para pessoas que tratam dados pessoais sem o devido cuidado, como suspensão parcial de atividades e multas, entre outras.

– Atualmente, há indicativo claro no mercado de restrição a parcerias comerciais, bem como maior preocupação do consumidor em estabelecer relação com empresas que não estejam preocupadas com a proteção de dados. A LGPD é uma legislação nova, mas que estabelece um marco para as relações futuras entre empresas e seus consumidores – destacou Shalaguti.