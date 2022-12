Leonardo Almeida é eleito presidente da CDL-VR - Diário do Vale

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2022, 11:13 horas

A nova diretoria para o biênio 2023/2024 da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) foi eleita no último dia 23/11, em assembleia, com chapa única. O novo presidente vai ser o empresário Leonardo da Costa Almeida, de 38 anos, atualmente, na vice-presidência, e que há dez faz parte da instituição. Os vices dele são Luís Cláudio Alves Delgado de Ávila e Giovane Freitas Ferreira, ambos também diretores atuantes na CDL. A nova diretoria toma possa em janeiro, mas já vem trabalhando no planejamento para os próximos anos.

Leonardo entrou para a CDL como diretor da CDL Jovem, em 2012, onde também foi presidente. Depois, passou para a Diretoria Executiva, em 2017, ocupando outras pastas e, nos últimos quatro ano, sendo vice-presidente. Ele vai assumir no lugar de Gilson de Castro, que está no cargo desde 2019, em seu terceiro mandato, sendo o primeiro em 2007/2008.

A nova Diretoria também terá alguns novos nomes, como do atual presidente da CDL Jovem, Leandro Noel, que vai para a Executiva, assumindo o cargo como 2º diretor-secretário. O ex-presidente da CDL-VR, Paulo Biajoni, retorna para a entidade, agora, como 2º diretor-financeiro. Quem também deixa a CDL Jovem para fazer parte da Executiva é Paulo Roberto Costa Docca, o Paulinho AP, que estava como vice. Ele vai ser agora diretor de Assuntos Políticos, sendo um elo importante para manter um diálogo aberto com o Legislativo Municipal, uma vez que também é vereador, e com o Governo Municipal.

Leonardo Almeida, formado em engenheiro de produção, é um dos diretores da rede de lojas EletroRio, uma das mais tradicionais no segmento de material elétrico e iluminação da região. A empresa tem quase 30 anos de atuação mercado.

Um dos novos desafios do presidente eleito é o retorno do prêmio “Mérito Lojista”, que tem como objetivo valorizar e prestar homenagem às empresas que mais se destacaram nos últimos anos. O trabalho, segundo ele, para realizá-lo ainda em 2023 já começou, visando a busca de parceiros, com foco no planejamento e nos critérios de avaliação.

“Temos um caminho longo pela frente, porque é um compromisso que temos. A pandemia acabou adiando o retorno do prêmio, mas, agora, principalmente, com tudo que passamos, com a crise econômica e social que enfrentamos com a Covid-19, queremos reconhecer o trabalho das empresas que continuaram acreditando no fortalecimento da nossa economia, que não desistiram mesmo diante de tantas adversidades e mantiveram o comércio aberto. Estamos trabalhando muito forte para fazer acontecer”, afirmou Leonardo.

Ele também destacou que a sua nova diretoria, além de dar continuidade ao trabalho que a CDL Volta Redonda vem realizando, quer investir ainda mais em capacitação, serviços e infraestrutura, valorizando os associados e possibilitando um crescimento em conjunto. “Sempre defendemos os interesses do nosso setor e não será diferente. Vamos continuar acompanhando o Poder Público, cobrando melhorias para a nossa cidade, mas também vamos fazer o nosso dever de casa que é manter sempre um serviço de qualidade e projetos focados no desenvolvimento do setor de comércio e serviço, com novas ideias”, acrescentou.

O atual presidente Gilson de Castro, que vai assumir como Diretor Comercial e de Franquias, desejou sucesso ao novo presidente e à nova diretoria. “O Leonardo já vinha dividindo comigo muitas decisões, participando ativamente da gestão da CDL, é um líder nato, com vontade de trabalhar e desenvolver a CDL. Com certeza, vai ser um excelente presidente. Pode contar comigo sempre”, disse.

CONHEÇA A NOVA DIRETORIA

Presidente: Leonardo Costa de Almeida

1º vice-presidente: Luís Cláudio Alves Delgado de Ávila

2º-vice presidente: Giovane Freitas Ferreira

1º diretor-secretário: Paulo Roberto Fagundes da Costa

2º diretor-secretário: Leandro Schwartz Noel

1º diretor-financeiro: José Carlos do Nascimento

2º diretor-financeiro: Paulo Cesar Biajoni Braga

1ª diretora-social: Maria Auxiliadora Ávila Marcelino

2ª diretora-social: Mônica Laviola de Queiroz Cândido

1º diretor de Comunicação e Tecnologia: Rafael Silva Ferreira Mendes

2ª diretora de Comunicação e Tecnologia: Laura Almeida de Castro

1º diretor de Administrativo e Patrimônio: José Luiz Vidigal Fagundes Costa

2º diretor de Administrativo e Patrimônio: Maurílio Marcelino da Silva

Diretor de Desenvolvimento Econômico e Tributário: Mozart Eliziário da Cunha

Diretor de Serviços e Produtos: Adriano de Oliveira Santos

Diretor Comercial e de Franquias: Gilson Ferreira de Castro

Diretor Jurídico: Yhel Paulo Esteves

Diretor de Assuntos Políticos: Paulo Roberto Costa Docca

Diretor de Capacitação: Bruno Siqueira de Freitas

Diretor de Capacitação: Paulo Oliveira Braga

Conselho Fiscal Efetivo

Osmar Fernandes de Souza

Antônio Luzia Borges

César Fernando Alves Abrantes

Suplentes Conselho Fiscal

Luís Fernando Soares Cardoso

Eduardo Guimarães Prado

Cleverson Stocco Moreira

Conselho Consultivo

*Formado pelos ex-presidentes

Antônio da Costa Cardoso

Sérgio Lopes Ribeiro

José Alonso Gonzalez

Antônio Luzia Borges

Paulo Roberto F. da Costa

Osmar Fernandes de Souza

Jerônimo Pereira dos Santos

Gilson Ferreira de Castro

César Fernando Alves Abrantes

Paulo Biajoni

Maria Auxiliadora de Ávila Marcelino

Adriano de Oliveira Santos