Levantamento do Disque Denúncia chama atenção para municípios do Sul Fluminense

Matéria publicada em 19 de novembro de 2021, 10:41 horas

Sul Fluminense – Um levantamento feito pelo Disque Denúncia (0300 253 1177) em todo o Sul Fluminense mostra que os quatro municípios com maior participação e denúncias na região, levando em consideração os anos de 2018, 2019, 2020 e 2021 são Angra dos Reis, Volta Redonda, Barra Mansa e Paraty. Isso mostra a confiança da população e a credibilidade do Disque Denúncia, que é o pioneiro nesse tipo de serviço no Brasil e que, no mês de agosto, completou 26 anos de existência. Além desses quatro, destacam-se também Paracambi, Resende, Barra do Piraí e Mendes.

Com essas informações que são repassadas de forma anônima pela população sobre atividades criminosas, crimes contra o meio ambiente, direitos humanos, ordem pública e Covid-19, o Disque Denúncia continua auxiliando a polícia no combate a esses ilícitos, ajudando os municípios a se tornarem mais seguros.

Angra dos Reis, que já tem parceria com o Disque Denúncia através da Secretaria Executiva de Segurança Pública, se destaca no ranking, e, desde 2018, já foram cadastradas aproximadamente 5 mil denúncias. Neste período, os assuntos mais denunciados foram: tráfico de drogas, posse ilícita de armas de fogo, maus tratos contra animais e ameaça. Destacam-se também, principalmente em 2021, assuntos relacionados à pandemia do novo Coronavírus, violência contra a mulher e localização de foragidos da justiça. Centro, Parque Mambucaba, Frade e Japuíba são os bairros com mais citações. Importante lembrar que o aumento do número de denúncias ajudou as forças policiais na redução da criminalidade na cidade e mostra que a participação popular, aliada ao trabalho executado pelo Disque Denúncia ao longo desses anos de parceria, fez com que o município saísse das manchetes policiais. Neste caso, o crescimento das denúncias não significou o aumento da violência e sim a credibilidade e confiança dos moradores angrenses, que acabam sendo estimulados e passam a se importar ainda mais com a segurança pública, mostrando que com trabalho sério, participação popular e interesse do governo, quem sai ganhando é a própria população e o município.

Volta Redonda é o segundo município do Sul Fluminense com maior número de participação junto ao Disque Denúncia. Já foram contabilizadas 1.555 denúncias desde o ano de 2018, sendo que a maioria sobre tráfico de drogas, posse ilícita de armas de fogo, epidemia e violência contra a mulher. No que diz respeito aos bairros, Retiro, Vila Brasília, Santo Agostinho e Soterrado, são os mais mencionados nas denúncias.

Em terceiro lugar nesse levantamento, entra Barra Mansa, com 1.119 denúncias. Vale ressaltar que a criminalidade ne cidade vem crescendo e isso vem sendo refletido nas informações chegadas ao Disque Denúncia, onde lideram: tráfico de drogas, violência contra a mulher, epidemia do novo Coronavírus e posse ilícita de armas de fogo. Outros dois assuntos que tiveram grande aumento e merecem a citação, são: estabelecimento comercial sem alvará, que saltou de 9 denúncias em 2020 para 18 neste ano e uso ilegal de serviços públicos, que saiu de 10 no ano passado e neste ano já há 16 denúncias. Centro, Vista Alegre, Ano Bom e Morada do Vale são os bairros mais citados nas denúncias.

Em Paraty, o Disque Denúncia já contabilizou 673 denúncias recebidas desde 2018, sendo 163 somente neste atual ano. Em sua maioria, as denúncias vêm do Condado, Ilha das Cobras, São Gonçalo e Trindade. Chamam a atenção denúncias relacionadas à desmatamento florestal, tráfico de drogas, posse ilícita de armas de fogo e construção irregular.

Importante ressaltar que a população desses municípios pode continuar contando com o auxílio do Disque Denúncia, denunciando pelos telefones 0300 253 1177 (custo de ligação local) e (21) 2253 1177, pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ” ou ainda pelo site www.disquedenuncia.org.br e com a ajuda da população, a polícia pode muito mais. Para a criminalidade ser combatida, é necessária também a participação do poder público e a expertise do Disque Denúncia pode auxiliar os municípios, já que são feitos relatórios operacionais, é realizado todo um trabalho de difusão das informações e divulgação e, nos últimos anos, tem se notado ainda mais o crescimento de informações relativas a ordem pública e serviços municipais.

O Disque Denúncia

O Disque Denúncia é uma central de atendimento especializada em atender a população que vivencia ou presencia ações criminosas. Os relatos recebidos através das ligações anônimas são recebidos e repassados às autoridades competentes com rapidez e eficácia.

Há 26 anos o Disque Denúncia tem sido um canal de exercício da cidadania e de integração entre a população e as autoridades de segurança pública, produzindo grandes campanhas de mobilização social para ajudar a solucionar problemas que afligem pessoas, comunidades, bairros e cidades.

Desde sua criação, em 1995, foram mais de 2,7 milhões de denúncias cadastradas. Contudo, o Disque Denúncia não é um serviço governamental – é uma iniciativa do Instituto Movrio, uma entidade privada e sem fins lucrativos, e é totalmente financiado por empresas através de parcerias, contribuições e convênios.

A origem

No início dos anos 90 o Rio de Janeiro vivia uma crise na segurança pública. Os índices de sequestro eram os mais elevados do país, impactando nossa economia com a transferência de empresas para outros estados. Lideranças empresariais e comunitárias se reuniram para enfrentar o problema. Para ajudar a combater este tipo de crime, o Disque Denúncia foi criado como uma central comunitária de atendimento telefônico destinada a receber informações anônimas da população, baseada na experiência internacional do Crime Stoppers.

”O Disque Denúncia cumpriu seu objetivo e contribuiu para o fim definitivo dos sequestros no Rio de Janeiro e significativa redução da violência nessa modalidade de crime. Porém, ao longo do período, a população começou a utilizar o canal como ferramenta de denúncias de outras modalidades criminais e, dessa forma, o canal foi ampliando cada vez mais suas atividades e seus serviços à população, construindo sua credibilidade em cima da garantia do Anonimato e da eficaz intermediação entre as denúncias feitas pela população e a cobrança e comunicação de resultados, através de estreita parceria com a Imprensa.”