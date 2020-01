Licenças ambientais emitidas em BM aumentaram em 2019

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2020, 08:54 horas

Barra Mansa- A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, registrou aumento em cerca de 40% na emissão de licenças ambientais no município em 2019. A principal função do documento é conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação do meio ambiente, além de contribuir para a geração de novos empregos no município.

De acordo com o Gerente de Licenciamento Ambiental, Rodrigo Viana, existe uma discussão para desburocratizar o processo de licenciamento.

“O aumento na emissão de licenças é uma meta do governo Rodrigo Drable e juntamente com a Comissão de Licenciamento Ambiental estamos intensificando as análises dos processos e buscando a desburocratização dos procedimentos, visando o desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental e a geração de empregos” destacou Rodrigo.

Para obter o licenciamento é necessário abrir um processo na sede do Centro Administrativo de Barra Mansa, dentro da secretaria de Meio Ambiente, no setor de licenciamento ambiental. Para outras informações, ligar para pasta através dos telefones (24) 2106-3406 e/ou 3408.