Light alerta: queimadas em áreas de vegetação podem danificar rede elétrica

Matéria publicada em 15 de julho de 2022, 16:29 horas

Região- Nesta época do ano, quando o clima fica mais seco e chove menos, é comum a incidência de queimadas em áreas de vegetação. Além dos danos ao meio ambiente, o fogo também pode atingir a rede elétrica, causando interrupções no fornecimento de energia e um prejuízo para todos. Entre janeiro de 2021 e junho de 2022, aproximadamente 11 mil clientes da Light ficaram sem energia em função de 72 episódios de queimadas e incêndios em regiões de mata. As principais ocorrências foram registras nos municípios de Miguel Pereira, Barra do Piraí, Vassouras e Carmo.

Para se ter uma ideia, as cidades com maiores ocorrências de queimadas próximo à rede elétrica no Vale do Paraíba são Carmo, com 4 registros, Sapucaia, Barra do Piraí e Miguel Pereira, com 3 episódios em cada município.

A Coordenadora de Serviços de Rede da Light, Monique Ferreira, explica que os incêndios podem provocar o desligamento da energia elétrica e queimar equipamentos. “Quando ocorrem episódios de queimadas próximos a rede elétrica, o calor e as chamas danificam as estruturas e equipamentos da empresa. Além disso, quando há interrupção no fornecimento de energia, o tempo para normalizar o serviço é maior, pois é necessária uma parceria com o Corpo de Bombeiros e, consequentemente, a substituição de todos os equipamentos atingidos pelas chamas”.

Monique destaca ainda que a companhia realiza, diariamente, serviços de manutenção preventiva na rede de energia para diminuir a probabilidade desses episódios. “Entre as ações que realizamos, podemos destacar os serviços a poda de árvores próximas à rede elétrica. A empresa ainda realiza aceiros ao redor dos postes e roçadas nas faixas de servidão das linhas de transmissão e distribuição”, finaliza.

A companhia reforça que em casos de incêndios próximos a rede elétrica, a Light deve ser acionada para tomar as medidas relativas à distribuição de energia, qualquer ocorrência deve ser registrada junto à empresa por meio de seu telefone 0800 021 0196. Quando o fogo estiver atingido uma rede elétrica energizada, não deve haver aproximação e equipes do Corpo de Bombeiros também devem ser acionadas imediatamente.

Dicas para evitar queimadas

A população também pode fazer sua parte para prevenir a ocorrência das queimadas. Confira as dicas da companhia:

– Não lance pontas de cigarro próximo a vegetação – com a baixa umidade do ar, a vegetação seca pega fogo com mais facilidade;

– Lugar de lixo é na lixeira. Latas de metal, vidro e garrafas descartados inadequadamente podem se aquecer ao sol e provocar incêndios;

– Não solte balões. A prática, além de perigosa, é crime e pode ocasionar grande prejuízos para todos;

– Ao realizar acampamentos, apenas acenda fogueiras após limpar o local, retirando completamente a vegetação em volta. As pessoas também devem se certificar de que está em uma área aberta. Ao terminar a atividade, apague a fogueira com água e apague e resfrie as brasas. Nunca se ausente do acampamento, deixando para trás a fogueira acessa ou com torrões em brasas.

