Liv Saúde abre 140 vagas de empregos na região

Matéria publicada em 16 de julho de 2020, 12:09 horas

A Liv Saúde, anunciada recentemente como nova operadora do Plano de Saúde dos empregados da CSN, vai gerar 140 empregos diretos no Sul Fluminense, no início da suas operações na região. Há vagas para diversas funções, tanto para posições administrativas como diretamente ligadas à área de saúde para as cidades de Volta Redonda, Barra Mansa e Barra do Piraí. Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar o currículo para o e-mail vagas.rj@livsaude.com.br, com o título da vaga de interesse no assunto. A empresa oferece benefícios como Ticket Alimentação, Vale Transporte e Plano de Saúde.

“Estamos felizes em chegar a região Sul Fluminense, gerando dezenas de oportunidades de emprego. Buscamos profissionais qualificados e comprometidos com a nossa filosofia, que busca aliar equipes médicas integradas com tecnologia de última geração para cuidar bem da saúde do paciente”, explicou Raquel Almeida, Diretora de Rede da Liv Saúde.

Confira as oportunidades abaixo:

Volta Redonda

Analista de contas médicas 6

Analista de RH 1

Auxiliar administrativo 1

Auxiliar de atendimento 8

Auxiliar de odontologia 2

Auxiliar de transporte (maqueiro) 1

Enfermeira 3

Enfermeira auditora 1

Enfermeira da linha de cuidado 3

Gerente de rede 1

Líder de recepção 2

Recepcionista 16

Supervisor administrativo 1

Supervisor de atendimento 1

Supervisora de contas médicas 1

Supervisora de rede 2

Técnico de radiologia 3

Técnico de TI 1

Técnica de enfermagem 14

Barra Mansa

Auxiliar de atendimento 1

Auxiliar de imobilização ortopédica 4

Auxiliar de odontologia 1