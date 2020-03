Lojas do Shopping Park Sul ficam fechadas até 1º de abril

Matéria publicada em 18 de março de 2020, 11:33 horas

Volta Redonda – A partir desta quarta-feira, 18, as lojas do Shopping Park Sul, em Volta Redonda, ficam fechadas. A medida será mantida até 1º de abril e foi anunciada pela administração do empreendimento. Lojistas receberam a notificação que segue de acordo com decreto de emergência do governo do estado em razão do coronavírus.

No comunicado, fica facultativo o funcionamento da praça de alimentação e do supermercado, por serem considerados serviços essenciais. Ainda nesta quarta-feira, deverá ser emitida uma nota à população.