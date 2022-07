Mais de meia tonelada de maconha é apreendida na Via Dutra

Matéria publicada em 23 de julho de 2022, 11:20 horas

Piraí – Na noite desta sexta-feira (27), agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar apreenderam mais de meia tonelada de maconha em um carro na Via Dutra, em Piraí.

O veículo era um Jeep Compass, com placa de Americana/São Paulo que fugiu após uma tentativa de abordagem. Com isso, foi montado um cerco no posto Caiçara, no km 227 para que fosse feita a abordagem. Quando o veículo não apareceu, foram feitas buscas no trecho para encontrá-lo. O Jeep estava caído em uma cratera à margem da rodovia, sem ocupante.

Ao ser realizada inspeção, foram encontradas caixas de papelão contendo 674 tabletes de maconha, cerca de 650 kg. Constataram também que se tratava de um clone, sendo o veículo original licenciado no Rio de Janeiro, com registro de roubo em 14/07/2022.

A droga foi apreendida e o veículo recuperado, sendo apresentada a ocorrência na 94ª delegacia de Piraí.