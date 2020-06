Mais uma etapa de vacinação em drive-thru acontece neste sábado, em Barra Mansa

Matéria publicada em 18 de junho de 2020, 17:16 horas

Meta é atingir o restante de 3% do público ainda não imunizado; Secretaria Municipal de Saúde revela que 97% do grupo prioritário foi vacinado contra gripe

Barra Mansa- Mais uma etapa de vacinação contra gripe está marcada para este sábado, dia 20, em sistema de drive-thru, de 8h às 16h, em Barra Mansa. Nesta fase, devem se vacinar gestantes, professores, adultos de 55 a 59 anos, profissionais de força de segurança e salvamento, cobradores, motorista de transporte coletivo e caminhoneiros.

A vacinação será nas seguintes localidades: pátio da prefeitura, no Centro; Policlínica do Nove de Abril, na região Leste; Unidade de Saúde São Lucas, na Colônia Santo Antônio; Unidades de Saúde da Vista Alegre e do bairro Boa Sorte.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até o momento, 97% do público-alvo preconizado pelo Ministério da Saúde já foram imunizados. Neste sábado, o objetivo é alcançar os 3% restantes do grupo prioritário. O secretário municipal de Saúde, Sérgio Gomes, afirmou que já foram imunizadas 55.500 mil pessoas em Barra Mansa.

– Com isso, estamos favorecendo a redução da circulação do vírus e, consequentemente, o número de hospitalizações e risco de morte devido à gripe, já que o Influenza está relacionado a uma série de complicações respiratórias, entre elas a pneumonia. Vale lembrar que a vacina não protege contra o coronavírus, mas auxilia no diagnóstico da doença. Como os sintomas das duas doenças são semelhantes, se o paciente com suspeitas chegar ao pronto-atendimento e tiver se vacinado contra gripe, médicos e enfermeiros poderão descartar a hipótese de estado gripal e se concentrar na possibilidade de se tratar da Covid-19 – explicou Sérgio Gomes.

O secretário de Saúde ainda frisou que a campanha de vacinação contra a gripe será encerrada no dia 30 de junho e, por enquanto, não há previsão de prorrogação desse prazo.